Sport vor dem Frühstück verbrennt mehr Fett

03. Februar 2013

Eine Studie aus den British Journal of Nutrition behandelt die Frage, ob die bekannten Vorteile von nächtlichem Fasten durch ein gesteigertes Hungergefühl und vermehrter Nahrungsaufnahme während des kommenden Tages unterminiert werden.

Dafür wurden von der Forschergruppe zwölf körperlich aktive, männliche Teilnehmer gebeten, entweder nach bereits verzehrtem Frühstück oder auf nüchternen Magen (ohne Mahlzeit seit dem Vorabend) für eine gewisse Zeit auf dem Laufband zu trainieren.

Nach dem Training wurde allen Teilnehmer ein Schokoladen-Milchshake (1500kJ) zum Verzehr gereicht. Als Mittagessen wurden den Studienpartizipanten eine beliebige Menge Pasta zur Verfügung gestellt, von der sie essen sollten, bis sie »angenehm satt« waren. Kalorienzufuhr- und Verbrauch wurden dabei festgehalten.

Die Forscher entdeckten, dass alle Teilnehmer, die am Morgen auf nüchternen Magen trainiert hatten, nicht mehr Kalorien zu sich nahmen oder gesteigertes Hungergefühl hatten als die nicht-trainierende Vergleichsgruppe. Die Sporteinheit wurde also nicht »negativ« kompensiert.

Zusätzlich fanden sie heraus, dass die Gruppe mit morgendlichem Sport auf nüchternem Magen nahezu 20% mehr Fett verbrannte als die »Frühstücksgruppe«. Sie folgerten daraus, dass Sport auf leeren Magen sich optimal zur Fettverbrennung eigne.

Die Forschergruppe betont in ihrem Paper allerdings, dass es sich dabei vorerst nur um eine Kurzzeitstudie handle und die Langzeiteffekte dieser Ernährungsweise noch nicht ausreichend erforscht wären.