Qnexa – eine neue Abnehmpille?

19. April 2011

Nachdem die Abnehmpillen Reductil und Accomplia aufgrund ihrer Nebenwirkungen wieder vom Markt verschwunden sind, bleibt den Abnehmwilligen nur noch alli bzw. Xenical als medikamentöse Unterstützung bei ihrem Vorhaben übrig. Mit Orlistat, dem Wirkstoff von alli und Xenical, kann zwar eine gewisse Gewichtsreduktion – zusätzlich zur einzuhaltenden Diät – erreicht werden, doch zum Selbstläufer werden die Pillen höchstens in Bezug auf den Weg Richtung Toilette. Glaubt man jedoch jüngsten Forschungsergebnissen, so steht eine Kombination aus zwei verschiedenen Wirkstoffen in den Startlöchern, mit der eine sehr wirkungsvolle Unterstützung beim Abnehmen erzielt werden soll. Erscheinen wird das Kombinationspräparat aus Phentermin und Topiramat voraussichtlich unter dem Handelsnamen Qnexa, hergestellt von der Firma Vivus. Derzeit läuft gerade das Zulassungsverfahren bei der amerikanischen FDA.

Beide Wirkstoffe von Qnexa sind als Einzelsubstanzen schon lange bekannt. Topiramat, auch bekannt unter dem Handelsnamen Topamax, wird zur Behandlung von Epilepsie und zur Prävention von Migräneattacken verwendet. Phentermin wird seit 1959 als Appetitzügler verabreicht. Die Ergebnisse einer 56-wöchigen Studie mit Qnexa wurden nun im renommierten Journal The Lancet veröffentlicht und brachten dabei sehr vielversprechende Ergebnisse zutage.

2487 übergewichtigen Erwachsenen zwischen 18-70 Jahren mit einem BMI (Body Mass Index) zwischen 27 und 45 kg/m² und mindestens zwei Begleiterkrankungen (Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Diabetes oder Vorstufen, oder einer prädominanten abdominellen Fettverteilung) wurde entweder Placebo oder eine Kombination aus 7,5mg Phentermin und 46mg Topiramat (Gruppe 1) bzw. 15mg Phentermin und 92mg Topiramat (Gruppe 2) verabreicht. Die Studie war doppelt verblindet, also weder die Forscher, Patienten oder Studiensponsoren wussten von der Gruppenverteilung.

Die wohl interessanteste Beobachtung, nämlich die Reduktion des Körpergewichts, sah wie folgt aus: Patienten mit der höchsten Dosierung (Gruppe 2) verloren auch das meiste Gewicht (9,8%). Die Teilnehmer der Gruppe 1 verloren 7,8% Körpergewicht und die Placebogruppe verlor durchschnittlich 1,2%. Davon abgesehen verbesserten sich aber auch die kardiovaskulären Risikofaktoren drastisch. So sank zum Beispiel der systolische Blutdruck in Gruppe 2 um 9,1mmHg (Placebo 4,9mmHg), das Gesamtcholesterin um 7,8% (Placebo 4,9%), HDL (=«gutes Cholesterin«) stieg um 10% (Placebo 2,8%) und der HbA1c (=Langzeitzucker) sank in Gruppe 2 um 0,4%, während er in der Gruppe 1 nur um 0,1% abfiel. [Eine Auflistung der Ergebnisse findet sich am Ende des Beitrages]

Doch keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Sehr häufig kam es zu Mundtrockenheit und leichter Benommenheit, gefolgt von Verstopfung und Schlaflosigkeit. Depressionen traten in der Placebogruppe bei 4% der Teilnehmer auf, in Gruppe 1 ebenso bei 4% und in Gruppe 2 bei 7,5%.

ANHANG:

Veränderungen der kardiovaskulären Risikofaktoren im Rahmen der Studie (von links nach rechts: Placebo, Gruppe 1, Gruppe 2):

Systolischer Blutdruck: -4.9mmHg, -6.9mmHg, -9.1mmHg

Diastolischer Blutdruck: -3.9mmHg, -5.2mmHg, -5.8mmHg

Gesamtcholesterin: -4.9%, -5.7%, -7.8%

LDL: -3.6%, 0.7%, -4.3%

HDL: 2.8%, 9.5%, 10.7%

Triglyceride: -8.8%, -24.1%, -25.6%

HbA1C (bei Diabetikern): -0.1%, -0.4%, -0.4%

Nüchterninsulin bei Prädiabetikern: 6.0pmol/L, -29.2pmol/L, -31.9pmol/LM

Nebenwirkungen (von links nach rechts: Placebo, Gruppe 1, Gruppe 2):

Mundtrockenheit (2%, 13% and 21%)

Missempfindungen (Benommenheit oder Kribbeln) (2%, 14%, 21%)

Verstopfung (6%, 15%, 17%)

Schlaflosigkeit (5%, 6%, 10%)

Schwindel (3%, 7%, 10%

Geschmacksstörungen (1%, 7%, 10%)