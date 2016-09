Neuer Artikel online: Infektionen durch Nahrungsmittel in der Schwangerschaft

23. Mai 2009

Durch die veränderten körperlichen Umstände sind Schwangere besonders empfänglich für Infektionskrankheiten. Doch nicht nur die Mütter sind gefährdet, sondern auch und vor allem ihre ungeborenen Kinder. Eine Infektion mit dem falschen Krankheitserreger zum falschen Zeitpunkt der Schwangerschaft kann verheerende Folgen für den Fötus haben, von Mißbildungen bis zum Tod. Wie man diese Infektionen vermeinden kann und was man in der Schwangerschaft besonders beachten muss, sagt Ihnen der Artikel Infektionen durch Nahrungsmittel in der Schwangerschaft.