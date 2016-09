Ginkgo biloba Extrakt ohne Nutzen bei Demenz

03. Februar 2010

»Ginkgo gibt Ihrem Gehirn neue Energie« – so klingen seit Jahren die Werbeversprechen der Pharmaindustrie für Ginkgo biloba Präparate. Versprochen wird eine Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit, vor allem zur Vermeidung einer Demenz. Die Einnahme erfolgt demnach vorwiegend präventiv. Hinter diesen Präparaten steckt jedoch in erster Linie ein enormes finanzielles Potential, denn es wird mit der Angst der Menschen vor dem Altern Kasse gemacht, obwohl die Wirksamkeit von Ginkgo auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns mehr als fraglich ist.

In einer groß angelegten Studie an 3000 Pensionisten ohne oder nur mit leichten kognitiven Einschränkungen wurde die Wirksamkeit von Ginkgo biloba auf die Entwicklung einer Demenz über 6 Jahre hinweg überprüft. Bei Studienbeginn lag das durchschnittliche Alter bei 79 Jahren. Finanziert wurde die sogenannte GEM (Ginkgo Evalutation of Memory)-Studie aus öffentlichen Mitteln.

Die verabreichten 240mg Ginkgo biloba pro Tag zeigten im Vergleich zu Placebo keinerlei präventiven Einfluß auf die Entwicklung einer Demenz. Ginkgo konnte auch einer weiteren Prüfung im Hinblick auf die kurz- oder mittelfristige Steigerung der mentalen Fähigkeit (z.b. Konzentrationsfähigkeit) oder Gedächtnisleistung nicht standhalten.

Zusammenfassend lässt sich also relativ klar sagen, dass sich Ginkgo biloba weder hinsichtlich einzelner kognitiver Funktionen noch auf die Gesamtleistungsfähigkeit des Gehirns als wirksam erwiesen hat. Die geistige Leistungsfähigkeit im Zusammenhang mit dem normalen Altern wird nicht beeinflusst.

Bei Patienten mit Vorerkrankungen im Herz-Kreislaufsystem könnte die Einnahme von Ginkgo biloba Extrakt sogar ein erhöhtes Demenzrisiko bedeuten. Schlaganfälle kamen in der Studie bei den Patienten, die Ginkgo-Präparate einnahmem, sogar doppelt so häufig vor wie in der Plazebogruppe. Von einer Einnahme wird abgeraten.