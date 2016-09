alli Fälschungen (Fakes) im Umlauf

14. Februar 2010

Die Abnehmpille alli mit dem Wirkstoff Orlistat erfreut sich weltweit immer größerer Beliebtheit, da das Medikament im Gegensatz zu seinem großen Bruder Xenical rezeptfrei in den Apotheken erworben werden kann. Preislich liegt eine Packung alli je nach Anbieter bei etwa 40-60€/Monat. Die hohe Nachfrage und der relativ hohe Preis rufen aber auch eine Menge kriminelle Energie auf den Plan, denn die Zahl der Fälschungen (Fakes) von alli nimmt einer Meldung der FDA (Center for Drug Evaluation and Research) zufolge rapide zu. Vorsicht ist vor allem bei den großen Auktionshäusern geboten, denn hier werden die alli Fälschungen hauptsächlich zum Verkauf angeboten. Diese alli Fakes sind aber keineswegs harmlos, sondern können ernstzunehmende gesundheitliche Schäden zur Folge haben.

Eine Analyse zeigte, dass die alli Fakes nicht den ursprünglichen Wirkstoff Orlistat, sondern Sibutramin enthalten. Paradoxerweise ist Sibutramin der Wirkstoff des rezeptpflichtigen Appetitzüglers Reductil (EU, CH) bzw. Meridia (USA) oder LiDa (China). Wie enutrio.de erst unlängst berichtete, ist aufgrund einer Risikosteigerung für Herzinfarkt und Schlaganfall die Zulassung von Reductil in der EU gefährdet. Zu allem Übel enthielten die analysierten Fakes von alli mehr als doppelt soviel Sibutramin als üblicherweise empfohlen wird.

Sibutramin ist vor allem bei Menschen mit hohem Blutdruck oder anderen Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems gefährlich. Genau diese Personengruppe leidet aber oft an Übergewicht und gehört damit zur ausgesprochenen Zielgruppe von alli. Die Einnahme der alli-Fakes könnte demnach verheerende Folgen haben. Mögliche Anzeichen einer Überdosierung mit alli Fälschungen respektive Sibutramin sind Herzstolpern (Palpitationen), Schlaflosigkeit, Angstzustände, trockener Mund, Übelkeit und Nervosität.

Laut dem Hersteller von alli (GlaxoSmithKline) sollen die Kunden beim Kauf der Tabletten auf folgende Zeichen achten:

Originale alli beinhalten einen LOT-Code auf der Packung, die alli-Fakes nicht.

Das Ablaufdatum der originalen alli beinhaltet Tag, Monat und Jahr (Beispiel: 01292010), alli-Fälschungen nur Monat und Jahr (Beispiel:01/10)

Nach dem Entfernen des Deckels der Dose mit alli findet sich beim Original ein silbernes Siegel mit der weissen Aufschrift »SEALED FOR YOUR PROTECTION« (oder eine deutsche Übersetzung). Die alli-Fälschungen haben diese Aufschrift nicht.

Die Kapseln der alli-Fakes sind etwas größer und der Inhalt ist pulverig, während der Inhalt der originalen alli eher grobkörnig ist.

Detaillierte Fotos zu den Unterschieden zwischen alli Original und Fake gibt es hier. Erfahrungsgemäß sind die Fälscher der Justiz aber immer einen Schritt voraus, ich würde mich also nicht unbedingt auf die obigen Merkmale verlassen. Sollten Sie den Eindruck haben, Betrügern aufgesessen zu sein und alli Fälschungen erworben zu haben, setzen Sie sich mit Ihrem Apotheker und Arzt in Verbindung und beenden Sie unverzüglich die Einnahme der Tabletten.