11. Mai 2009

Die massive Zunahme an Zivilisationskrankheiten als Folge der Überernährung und des Bewegungsmangels drängt Forschung und Wissenschaft immer mehr dazu, die Mechanismen des Fettstoffwechsels genauer zu erkunden. Der Erfolg beispielsweise der Diätpille alli, welche rezeptfrei in den Apotheken erhältlich ist, lässt keinen Zweifel an der Bereitwilligkeit der Bevölkerung offen, etwas gegen das Übergewicht zu unternehmen. Doch oft reicht zum Durchhalten die alleinige Ernährungsumstellung nicht aus – es fehlt einfach der letzte Kick bzw. die Gewissheit, auch wirklich alles mögliche versucht zu haben. Nicht selten wird dann auf dubiose Nahrungsergänzungsmittel zurückgegriffen, die höchsens den Geldbeutel erleichtern. Ausweg aus dieser Misere könnte eine Gruppe von Wissenschaftlern aus Deutschland liefern, die erstaunliche Effekte von weißem Tee auf die menschlichen Fettzellen nachweisen konnte.

Weißer Tee

Der hierzulande weitgehend unbekannte weiße Tee wird aus den Knospen und ersten Blättern des grünen Tees (Camellia Sinensis) gewonnen. Im Gegensatz zum grünen oder schwarzen Tee wird der weiße Tee nur ganz kurz anfermentiert und enthält deshalb mehr bioaktive Substanzen wie Methylxanthine (ähnlich Coffein) und Epigallocatechin (EGCG, ein Flavonoid).

Die Qualität des weißen Tees variiert je nach Hersteller und Anbauregion. So wird der hochwertigste weiße Tee in der Provinz Fujan in China produziert, allen voran die Sorte »Silver Needle« (Bai Hao Yinzhen), gefolgt von »White Peon« (Pai Mu Tan).

Wie funktioniert das Abnehmen mit weißem Tee?

Die Hauptfunktion des Fettgewebes ist das Speichern von Energie. In Zeiten des Nahrungsüberangebotes schaufelt der Körper also sämliche überfälligen Kalorien in Form von Triglyceriden in unsere vorhandenen Fettzellen und wartet auf schlechtere Zeiten. Der Organismus ist allerdings auch dazu imstande, aus Fettzellvorstufen (Präadipozyten) jederzeit neue Fettzellen entstehen zu lassen, wenn gewisse hormonelle und/oder ernährungstechnische Faktoren erfüllt werden.

Die Wissenschaftler aus Beiersdorf experimentierten mit menschlichen Fettzellen und weißem Tee in vitro. Dabei zeigte sich, dass die Inhaltsstoffe des weißen Tees zwei wesentliche Effekte auf die Fettzellen ausübten: Einerseits wird die Bildung neuer Fettzellen verhindert und andereseits wird der Abbau von Triglyceriden aus den vorhandenen Fettzellen angekurbelt. Beide Effekte sind im Sinne des Abnehmens absolut erwünscht.

Es bleibt natürlich zu bemerken, dass sämtliche Resultate im Reagenzglas erzielt wurden und die Wirksamkeit am Menschen noch wissenschaftlich zu evaluieren ist. Dennoch kann jeder Interessierte bereits jetzt für sich selbst herausfinden, ob weißer Tee beim Abnehmen tatsächlich hilft.