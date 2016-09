Abnehmen mit alli – ein Erfahrungsbericht

Da immer mehr Werbung für die rezeptfreie Diätpille alli erscheint und die Nachfrage dementsprechend anwächst, soll abseits der marktschreierischen Lobhudelei für die Abnehmpille ein Erfahrungsbericht aus der Praxis geschildert werden. Dazu dienen vor allem die Kommentare im Anhang zu den Berichten und Forenbeiträge über alli. Wie lässt sich Abnehmen mit alli im Alltag bewältigen? Welche praktischen Tips und Tricks vereinfachen den Umgang mit der Abnehmpille und wo stecken die größten Probleme? Stimmen die Studien auch wirklich, die besagen, man könne im Vergleich zur normalen Ernährungsumstellung mit alli nur wenig zusätzliches Gewicht verlieren?

Als eindeutig häufigste und störendste Nebenwirkung für den Anwender haben sich Blähungen und übelriechende Fettstühle herausgestellt. Dies tritt vor allem bei gleichzeitiger Einnahme von alli mit fettreicher Ernährung auf. Die Mitarbeit des Anwenders und auch das Wissen rund um die Ernährung spielt in diesem Zusammenhang ein große Rolle, sind doch Fette in den Nahrungsmitteln nicht immer ersichtlich. Zudem scheint die subjektive Wahrnehmung bzw. Empfänglichkeit und Akzeptanz dieser Nebenwirkungen sehr weit zu differieren. Folgend ein paar Userberichte:

Ich nehme seit vier Tagen alli. Es ist mit Sicherheit keine Wunderpille. Ich habe starke Blähungen, übelriechenden Stuhl und orange Flecken in meiner weißen Hose, die ich nicht mehr herausbekomme. Wenn man, wie beschrieben, nach dem Diätbuch kocht, braucht man auch kein alli.

Ich nehme seit 7 Wochen alli und bin sehr zufrieden damit. Ich habe 5,1 Kilo abgenommen. Natürlich gab es ab und zu mal Blähungen, aber nur wenn ich über meine empfohlene Fettgrenze pro Mahlzeit hinausgegangen bin. Zwei mal hatte ich Durchfall aber das lag auch an den Speisen.

Ich habe alli ein Monat genommen, gut, bewusst unn ausreichend gegessen und keines dieser Probleme gehabt. Dass man das Fett reduzieren muss steht in allen Beipackzetteln und Heftchen. Wer das nicht schafft und als Grundlage einer erfolgreichen Diät betrachtet soll weiter auf »Wunderpillen« hoffen.

Wer hier erzählt, dass er am normalen Leben (sprich Beruf) noch teilnehmen kann, der lügt! Fette sind überall enthalten! 95 % haben eine berufliche Tätigkeit, und da wird grundsätzlich auch außer Haus gegessen! Vielleicht solltet ihr das mal nicht schön reden! Als ich die Pille eingeworfen habe, hatte ich die gleichen Symptome wie ein starkes Abführmittel, das heißt: Bauchkrämpfe, Übelkeit, sehr starker übelriechender Stuhlgang (beruflich schlecht, weil andere auch noch die Toilette benutzen wollen), es stinkt wirklich erbärmlich wie in der Fäkaliengrube. […] Es wird ja auch hier beschrieben, das eine sportliche Betätigung gut wäre, nur schlecht, wenn der Darm grummelt und dauernd flüssige Stühle das Ergebnis sind. Ich will hier nichts schlecht reden, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass alli nichts anderes als ein Abführmittel ist und da sollte man wirklich vorsichtig sein.